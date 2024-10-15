تقلبات جوية بطقس الإسكندرية وفرص لسقوط الأمطار

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، طقسًا خريفيًا نهارًا، مع هدوء في حركة الرياح، مع فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة.

وفقا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، سجلت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية استقرار درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى منها 29 درجة مئوية والصغرى 21 درجة، مع رياح هادئة لم تتعد سرعتها الـ26كم/ الساعة.

وتسود اليوم أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا، على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع هدوء في حركة الرياح والأمواج على مسطح البحر الأبيض المتوسط، ولم يتعد ارتفاعها المتر، مع فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة.

متوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

يعد فصل الخريف هو فصل التقلبات الخريفية الحادة ، ما بين الارتفاع و الانخفاض فى درجات الحرارة، وشهدت الإسكندرية اليوم عودة للاجواء الصيفية بعد الانخفاض منذ شهر أكتوبر الجارى، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 32 درجة فى العظمى و20 درجة فى الصغرى .

و كما يتلاحظ هذا الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارا وليلا ، هو ما يعرف بالتقلبات الجوية الخريفية الحادة ، ما بين الاحساس بحرارة الطقس نهارا و البرودة ليلا ، ناهيك عن موسم النوات الذى يبدأ فى الشهر الأخير من فصل الخريف ، والذى يحتوى على نوات تضاهى شهدتها نوات فصل الشتاء من حيث القوة و ارتفاع الأمواج وغزارة الأمطار .

كما شهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا، مما سمح بركوب الألعاب المائية و البدلات ، و انطلاق الرحلات البحرية فى نزهه بحرية ممتعة ، و أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي ، والرايات الصفراء التحذيرية على شواطئ القطاع الغربي والعجمى