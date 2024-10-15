جامعة الفيوم: ندوة عن التحول الرقمي بكلية الحقوق

شهد الدكتور جمال محمدين القائم بأعمال وكيل كلية الحقوق بالفيوم لشئون التعليم والطلاب ندوة عن التحول الرقمي، وحاضر خلالها الدكتور حمادة مصطفى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اليوم الثلاثاء تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، و الدكتور جمال عبد الرحمن المشرف على كلية الحقوق.

التحول الرقمى وتأثيره على التعليم

تحدث الدكتور حمادة مصطفى خلال الندوة عن أهداف التحول الرقمي في مصر وأهمية التحول الرقمي في الجامعات المصرية وتأثيره على التعليم، وأكد أن التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وخصوصًا في ظل التطورات السريعة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء كالحوسبة والسحابية، وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات مثل التحول الرقمي ٢٠٣٠ لتحسين البنية التحتية التكنولوجية في البلاد وتشمل هذه الجهود تطوير كافة المنصات الحكومية.

كما أشار إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتقديمها بشكل أسرع وأكثر فعالية، وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي وتقليل الفساد من خلال الرقابة الإلكترونية، وتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة في المؤسسات، وتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات الدقيقة.

وخلال الندوة أيضًا قام بشرح التحديات التي تواجه التحول الرقمي وهي القوى العاملة، البنية التحتية، الأمن القومي، كما قام باستعراض مبادرات الحكومة المصرية والنجاحات التي حققتها في مجالات التكنولوجيا وهي (منصة مصر الرقمية - معهد تكنولوجيا المعلومات - المعهد القومي للاتصالات - رواد مصر الرقمية - القرية الذكية والقرية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية).

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