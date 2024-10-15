السفيرة نائلة جبر تشارك بحفل إطلاق مشروع "المسح القومي للهجرة الدولية في مصر

في إطار التزام اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بتعزيز منظومة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة لدعم عمليات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار على أسس علمية.

شاركت السفيرة نائلة جبر في حفل إطلاق مشروع "المسح القومي للهجرة الدولية في مصر" (Household International Migration Survey HIMS).

وفي كلمتها، شددت السفيرة على أن الحوكمة تعد عنصرًا أساسيًا في الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2024-2026، موضحة أن الخطة تركز بشكل خاص على جمع بيانات ديموغرافية دقيقة وشاملة، ما يعزز قدرة الدولة على فهم طبيعة التحديات المرتبطة بالهجرة واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهتها.

كما أكدت أن المشروع سيساهم في تحسين فهمنا لأنماط الهجرة وأسبابها والعوامل المؤثرة عليها، سواء كانت هجرة نظامية أو غير نظامية.

وأشارت السفيرة إلى أهمية الاستثمار في القوى العاملة المصرية كأحد الموارد الأساسية للبلاد، معربة عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية لتوفير فرص عمل قانونية ومنظمة، بما يعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف المعنية.



