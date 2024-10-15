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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يعلن العثور على أسلحة بمبنى سكني جنوب لبنان

اسلحة
اسلحة

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن قواته عثرت على أسلحة بمبنى سكني في جنوب لبنان، واكتشفت العشرات من ممرات الأنفاق والبنية التحتية الهامة تحت الأرض.

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وبحسب روسيا اليوم، قال الجيش، "يقوم اللواء 228، الذي يعمل تحت قيادة الفرقة 91، بغارات محدودة ومحددة ودقيقة في جنوب لبنان استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة من أجل القضاء على المسلحين وتحديد أماكن الأسلحة وتفكيك البنية التحتية الإرهابية".

وأعلن أن "اللواء اكتشف العشرات من ممرات الأنفاق والبنية التحتية الهامة تحت الأرض، كما تم تحييد العشرات من المسلحين خلال مواجهات مع القوات وفي أكثر من 100 غارة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي، كما تم العثور على أسلحة  في مبنى سكني".

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