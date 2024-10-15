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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بينهم فتاة.. جيش الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا من الضفة

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

استمرارًا للجرائم الوحشية المتواصلة التي يقوم بها العدون الإسرائيلي، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 25 مواطنا على الأقل من الضّفة.

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ووفقًا لـ"وفا"، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن من بين المعتقلين فتاة من الخليل، وكان الاحتلال قد اعتقل والدتها رهينة للضغط عليها، فيما توزعت عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم، نابلس، الخليل، قلقيلية، طولكرم، أريحا، والقدس.
إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة يطا، وينفذ الاحتلال عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني للعشرات من المواطنين فيها.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و300 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف

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