جنازة مهيبة لطالب الصيدلة ضحية حادث الجلالة بمسقط رأسه بالمنوفية

شيع المئات من أهالي قرية كفر السيد والقري المجاورة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، جثمان الطالب أحمد محمد الصعيدي ضحية حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة.

وانطلقت الجنازة من مسجد الكبير بالقرية عقب صلاة الجنازة، بحضور عدد كبير من أصدقاء الطالب وجيرانه ممن ارتبطوا مع بعلاقات قوية معه ومع أهله.

نقل جثمان الطالب من مستشفى السويس إلى المنوفية

وكان «الطالب أحمد محمد الصعيدي» المقيد بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة بجامعة الجلالة لقي مصرعه بحادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة بالسويس أثناء عودته بعد انتهاء اليوم الدراسي

الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة طالبين إثر انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة.

خيمت حالة من الحزن على محافظة المنوفية بعد وفاة الطالبين

أحمد محمد الصعيدي والذي يدرس الفرقة الأولى بكلية الصيدلية من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والطالب عمر أحمد حسن بسه ابن مركز منوف بمحافظة المنوفية، إثر حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة على طريق الجلالة، العين السخنة بمحافظة السويس.

أهالي الطالببين المتوفيين يستعدون لاستقبال جثامين أبنائهم من المشرحة ويجري أهل الطلاب أحمد الصعيدي وعمر حسن الإجراءات اللازمة لخروج الجثمانين من مشرحة مستشفى السويس العام ونقلهم إلى محافظة المنوفية، لتشييعهما إلى مثواهم الأخير.

وينتظر أسر الطالبين أحمد الصعيدي وعمر حسن، وصول الجثاميين من محافظة السويس إلى المنوفية لتشييعهما إلى مثواهم الأخير.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ومواساة لنعي ومواساة أسرة الطالبين عمر أحمد حسن بسه البالغ وأحمد الصعيدي بجامعة الجلالة، والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة وهما في عمر الزهور.

وعقب تداول منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لصورة بطاقة الطالبين عمر حسن ومحمد الصعيد، ويرافقهما الرقم القومي، تأكد أهل الطالبين في المنوفية أن أبناءهم قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة، واتجهوا إلى السويس مباشرة لاستلام جثمانها.

رئيس جامعة المنوفية ينعى طلاب جامعة الجلالة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة

نعى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، طلاب جامعة الجلالة، المتوفين، أمس الاثنين، في حادث انقلاب أتوبيس يقل عددًا من طلاب الجامعة.

رئيس جامعة المنوفية ينعى طلاب جامعة الجلالة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس

وقال رئيس جامعة المنوفية: ينعى كافة منتسبي جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور لهم، طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية نتيجة حادث مأساوي تعرض له الأتوبيس الذي كان يقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ويتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.