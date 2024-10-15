البحوث الإسلامية يكرم الفائزين في مسابقة (إعجاز القرآن الكريم والسنة في العلوم السياسية)

نظمت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، احتفالا لتكريم الفائزين بالمسابقة العالمية التي نظمتها اللجنة لعام 2023 - 2024 م، والتي عقدت هذا العام في موضوع: (إعجاز القرآن الكريم والسنة في العلوم السياسية).

جاء ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية والفكرية وتشجع على القراءة والبحث.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، إن المسابقة السنوية للإعجاز العلمي تعمل على مخاطبة العقل بلسان العصر ومشاركة المجتمع بالأنشطة والفعاليات، مضيفًا أن الأمة في واقعها لابد وأن تعنى بالإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ حيث عني علماء المسلمين بالبحث عن أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة، وتحدث القرآن الكريم عن الكثير من الحقائق الإعجازية القرآنية قبل معرفة العلم التجريبي بفترات طويلة.

أضاف الجندي أن دراسة الإعجاز العلمي أصيلة في الأزهر الشريف ومؤلفات علماؤه الكبار أمثال الشيخ دراز في النبأ العظيم وكذلك الشيخ المراغي في تفسيره وغيرهم، والكشف عن إعجاز القرآن الكريم والسنة في الجوانب المختلفة، مشيرًا أن المسابقة تشهد إقبالًا من جانب الباحثين المهتمين بالكتابة في هذا التخصص، كما أن الأبحاث المقدمة تخضع للتحكيم من جانب بعض الأستاذة المتخصصين لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة والمستوفية لشروط البحث العلمي والمحققة لأهداف ومحاور المسابقة.