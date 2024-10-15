أمين البحوث الإسلامية يلتقي واعظات الأزهر ويناقش معهن دعم خطط العمل الدَّعوي

التقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أمس الاثنين، وفدًا من واعظات الأزهر الشريف، برئاسة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين لشئون الواعظات، والذي يعتير اللقاء الأول عقب توليه منصب الأمين العام.

وناقش اللقاء الذي عُقِد بمركز الأزهر للمؤتمرات على هامش حفل تدشين مبادرة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء (بالإنسان نبدأ)، مجموعةً من القضايا الحيويَّة التي تهمُّ العمل الدَّعوي؛ أبرزها: سُبُل تطوير الخطاب الدِّيني وتكييفه مع المتغيِّرات المعاصرة، وتقديم رؤية جديدة لبناء الإنسان.

وأشاد الدكتور الجندي بالأفكار التي طرحتها واعظات الأزهر، مؤكدًا الدَّور الفاعل لهنَّ في تحقيق التجديد المنشود في الخطاب الدِّيني، وجعله أكثر قُربًا من الشباب وملبيًا لتطلُّعاتهم.

وأشار الأمين العام إلى دَعْم مجمع البحوث الإسلامية لواعظات الأزهر وفَتْح آفاق جديدة لهنَّ في العمل الدَّعوي، وعَقْد البرامج التدريبية لتطوير المهارات اللازمة للواعظات، وتمكينهنَّ من القيام بدورهنَّ على أكمل وجه.

من جانبها، قدَّمت الدكتورة إلهام شاهين الشُّكرَ للدكتور محمد الجندي؛ على دعم فضيلته الكبير لواعظات الأزهر، لافتةً إلى أنهنَّ يسعين جاهداتٍ لتقديم نموذج إسلامي متسامح وعصري، يلبِّي احتياجات المجتمع، ويواجه التَّحديات المعاصرة.

الأربعاء.. «البحوث الإسلامية» يعقد ندوة مجلة الأزهر حول فقه الأخلاق في السِّلم والحرب

وعلى صعيد اخر، يعقد مجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء المقبل، الندوةَ الشهريَّة لمَجلَّة الأزهر الشَّريف تحت عنوان: (فقه الأخلاق في السِّلم والحرب)، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، وإشراف: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع وتستضيفها كليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات بالقاهرة، كلٌّ من: الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور صبري عبد الرءوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور محمد مهنَّا، أستاذ القانون الدَّولي بجامعة الأزهر، والدكتور نبيل السمالوطي، العميد الأسبق لكليَّة الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، واللواء أسامة الجمَّال، مستشار كلية الدِّفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العُليا.

وقال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ هذه النَّدوة تأتي لتؤكِّد أنَّ الأخلاق ليست مجرَّد قِيَم نظريَّة، بل هي أساس بناء المجتمعات القويَّة والمتماسكة؛ مضيفًا أنَّ الأخلاق هي البوصلة التي توجِّه سلوك الأفراد وتضمن العيش في سلام ووئام.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّنا في أمسِّ الحاجة إلى إعادة منظومة الأخلاق في حياتنا اليوميَّة، وفي جميع مناحي الحياة؛ لكي نتمكَّن مِن مواجهة التَّحديات، وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا المقبِلة، مشدِّدًا على أنَّ بناء منظومة أخلاقية قويَّة يتطلَّب تضافر جهود الجميع، بَدءًا من الأسرة التي تُعدُّ اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ولها دورٌ كبيرٌ في تربية الأبناء على القِيَم الأخلاقية، وانتهاءً بمؤسَّسات الدولة، من خلال إطلاق البرامج وتنظيم الفعاليات المستمرَّة التي تعمل على تعزيز الوعي بأهميَّة الأخلاق، وترسيخها في نفوس النَّشء والشباب.