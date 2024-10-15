الاحتلال يسعى جاهدًا لقطع الإمدادات عن المحافظة الشمالية (فيديو)

قال مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الوضع في أقصى شمال قطاع غزة يزداد سخونة مع استمرار العملية العسكرية التي تستهدف المحافظة الشمالية وتحديدا مخيم جباليا وبلدات بيت لاهيا وبيت حانون والمناطق الغربية من هذه المحافظة.

الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف خلال رسالة على الهواء، الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا لقطع كل الإمدادات عن المحافظة الشمالية رغم الادعاء بالسماح بتوريد بعض المساعدات إلى محافظة شمال قطاع غزة لكن الواقع هناك يقول إن كل من يتحرك في منطقة جباليا يتعرض للاستهداف من قبل آليات وقناصة الاحتلال لذلك لم يتحصل أي من المواطنين الذي تبقوا في المحافظة الشمالية على المساعدات ولا حتى المياه الصالحة للشرب.

المصابين والشهداء

وتابع أن طواقم الدفاع المدني تحاول قدر المستطاع الوصول إلى المنازل التي تأتي منها مناشدات في ظل وجود عدد من المصابين والشهداء داخل هذه المنازل وفي معظم الأحيان تحاول توجيه المواطنين للتحرك في بعض الطرقات على أمل الاقتراب إلى منطقة أقل خطورة من غيرها من المناطق لنقل المصابين أو الشهداء.