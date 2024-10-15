سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الثلاثاء 15-10-2024

استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 15- 10- 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 63.37 جنيه للشرا، و63.56 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.23 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.37 جنيه للشراء.

63.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.23جنيه للشراء.

63.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.25 جنيه للشراء.

63.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.20 جنيه للشراء.

63.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.27 جنيه للشراء.

63.51 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

63.23 جنيه للشراء.

63.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.37 جنيه للشراء.

63.61 جنيه للبيع.

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مدفوعا برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعا ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه أمس الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع في حين ارتفع التضخم في سبتمبر بأكثر قليلا من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.ويتوقع المتداولون الآن بنسبة 89 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع خفض يصل إلى 45 نقطة أساس إجمالا حتى نهاية العام.