سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2024، بالبنوك المصرية مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.90 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.93 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.90 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.90 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.91 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.91 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.63 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.85 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.87 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مدفوعا برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعا ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه أمس الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع في حين ارتفع التضخم في سبتمبر بأكثر قليلا من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.