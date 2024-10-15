مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم
مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم
مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم ، تستعد الجماهير العراقية والعربية لمتابعة مباراة هامة ومصيرية تجمع بين المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. تأتي هذه المباراة في وقت حساس للغاية، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط بعد مرور ثلاث جولات، مما يجعل المباراة حاسمة لتحديد المتصدر وتعزيز فرص التأهل إلى مونديال 2026. ومع اقتراب موعد المباراة، يتزايد البحث من عشاق كرة القدم عن تفاصيل القنوات الناقلة وأبرز المعلومات المتعلقة بالمباراة.
مباراة العراق وكوريا الجنوبية
يحل المنتخب العراقي ضيفًا على منتخب كوريا الجنوبية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. يحتل المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين وتعادل واحد، بينما يتساوى معه المنتخب العراقي بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف. ستلعب هذه المباراة دورًا حاسمًا في تحديد المتصدر قبل الدخول في المراحل القادمة من التصفيات.
موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم
من المقرر أن تُقام مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية بين العراق وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، على ملعب Yongin Citizen Sports Park في كوريا الجنوبية. ستنطلق صافرة الحكم لبدء المباراة في تمام الساعة:
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اضغط هنا لمشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر في تصفيات كأس العالم
- 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية
- 3:00 عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق البث الحصري لمباريات تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. يمكن متابعة المباراة عبر القناة beIN SPORTS 2 على الأقمار الصناعية سهيل سات ونايل سات، وتفاصيل الترددات كالتالي:
تردد قناة beIN SPORTS 2 على سهيل سات:
- التردد: 10810
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة beIN SPORTS 2 على نايل سات:
- التردد: 11013
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق وكوريا الجنوبية
يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر البث المباشر من خلال طريقتين:
- تطبيق TOD: وهو منصة رقمية توفر بث مباشر للمباريات.
- خدمة بي إن كونكت: التي تتيح متابعة المباراة عبر الإنترنت.
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