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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سقوط دجالين متهمين بالسحر والشعوذة عبر الـ"فيس بوك"

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 2 هاتف محمول "تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بالنصب على المواطنين وإبتزازهم للتحصل على مبالغ مالية منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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