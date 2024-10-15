أحد أبطال نصر أكتوبر: تدربنا خلال حرب الاستنزاف بالدم (فيديو)

قال اللواء طيار حسن راشد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن القوات الجوية في حرب أكتوبر حققت نجاحات كبيرة نتيجة حرب الاستنزاف التي تم تدريب بعدها أجيال جديدة واستنباط أساليب تكتيكية حديثة مع دخول عناصر جديدة، واستمرت 1000 يوم، متابعا: «تدربنا خلال حرب الاستنزاف بالدم».

التخطيط العبقري للقادة العظماء

وأضاف «راشد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «خضنا تجارب كثيرة للغاية والتي مدتنا بالخبرات، وأعطت جيل جديد من الطيارين والمهندسين والفنيين خبرات جديدة بالإضافة إلى التخطيط العبقري الذي قام به القادة العظماء».

الانتصار في حرب أكتوبر

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر ، أن تفوق عُدة العدو علينا كان بنسبة 3:1، وهذا ما خلق داخلنا إصرارا كبيرا على الانتصار في حرب أكتوبر.