تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد البحرين.. البريكان في الهجوم

استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني، على تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد البحرين في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على آماله في التأهل بعد الهزيمة بالجولة السابقة على يد اليابان.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب استراليا الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، بينما يتربع منتخب اليابان على الصدارة بـ9 نقاط.

تشكيل المنتخب السعودي ضد البحرين اليوم ..

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

الدفاع: علي مجرشي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، حسن كادش.

الوسط: فيصل الغامدي، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري.

الهجوم: أيمن يحيى، فراس البريكان، سالم الدوسري.

موعد مباراة السعودية والبحرين والقناة الناقلة والمعلق

ستنطلق مباراة السعودية ضد البحرين في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي beIN Sports HD 2 بصوت عامر الخوذيري، و Alkass Five HD بصوت سمير اليعقوبي.