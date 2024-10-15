إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

يأتي هذا في إطار الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة رئيس المركز وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وبالتعاون مع قوات الأمن تم خلالها إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية بزمام مدينة سنورس وقرية فيديمين، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية وأعمدة خرسانية، بزمام جمعية سنورس ثان بمدينة سنورس، وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية بسنورس للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين بالفيوم

وتمكنت الحملات برئاسة المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، بالتعاون مع الوحدات المحلية بقريتي جرفس وبيهمو، من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية على مساحة 9 قراريط من الأراضي الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.