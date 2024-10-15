الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة الفلسطينية" أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 55 شهيدا و329 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

أمريكا الراعي الرسمي للكيان الإسرائيلي

جدير بالذكر أن الباحث السياسي، أكرم عطاالله، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي والممول للكيان الإسرائيلي، بل إن أمريكا تعتبر إسرائيل الولاية رقم 51 بالنسبة لها والعلاقة بينهما تاريخية، ومن الخطأ افتراض أن أمريكا ليس لديها أدوات ضغط على إسرائيل، لأن الدولة الدولة الممولة هي صاحبة قرار على الدول التي تمولها.

وأضاف خلال لقائه عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يريد أن يظهر بأنه الشخص القادر على مواجهة أمريكا، مؤكدا أن أمريكا انتقلت من استخدام الضغوطات لتقديم المغريات لإسرائيل لتهدئة التصعيد بالمنطقة.

وأكد أن نتنياهو قدم نفسه على أنه خبير اقتصادي، على اعتبار أنه تمكن عام 2005 من تحقيق تقدم كبير في الاقتصاد عندما كان وزير مالية لدى حكومة شارون.

نتنياهو قدم نفسه على أنه خبير الأمن

وأوضح أنه عندما جاء نتنياهو لحكم إسرائيلي للمرة الثانية عام 2009 كانت الانتفاضة الثانية قد خفتت وبالتالي شهدت إسرائيل قدر كبير من الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن نتنياهو في خطوة تالية قدم نفسه على أنه خبير الأمن، إذ عمل على توسيع علاقات إسرائيل الإقليمية والدولية دون تقديم حل للملف الفلسطيني.