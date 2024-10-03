مبابي يغيب عن قائمة فرنسا لمواجهة بلجيكا

يغيب الدولي كيليان مبابي عن قائمة منتخب فرنسا لمواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، خلال التوقف الدولي القادم الذي سيبدأ خلال أيام قليلة في شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهتين في التوقف الدولي القادم، وسيكون أبرزها ضد منتخب بلجيكا، يوم 14 أكتوبر في مدينة بروكسل.

قائمة منتخب فرنسا

ونجح منتخب فرنسا في التوقف الدولي السابق في هزيمة منتخب بلجيكا، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت في باريس.

ويغيب كيليان مبابي عن قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي القادم، وذلك من أجل إراحة اللاعب الذي عاد من الإصابة مؤخرا مع فريق ريال مدريد.

ترتيب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يتواجد منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب في المركز الثاني بالمجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية برصيد 3 نقاط، خلف منتخب إيطاليا المتصدر برصيد 6 نقاط.