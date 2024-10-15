بقرة تدهس فتاة أثناء نزهة مع كلبها في بريطانيا

في حادثة مأساوية، توفيت ريبيكا موريس، البالغة من العمر 29 عامًا، بعد أن تعرضت للدهس من قبل بقرة أثناء قيامها بنزهة مع كلبها في حقول بالقرب من ريفردايل واي في ليتلثورب، ليسترشير، في مساء يوم 9 يوليو 2022.

التحقيق الذي أُجري في قاعة مدينة ليستر، أظهر أن ريبيكا أرسلت صورة لبقر في الحقل إلى والدتها قبل لحظات من الحادث، مع تعليق "cowz". وعندما تأخرت في الرد على رسائل عائلتها، قام أفراد عائلتها بالذهاب إلى المنطقة للبحث عنها، ليجدوا أنها تعرضت لإصابات قاتلة.

وأشار الشاهد، المزارع غاي هوتون، إلى أنه هو وبعض السكان المحليين قدموا الإسعافات الأولية لريبيكا قبل وصول خدمات الطوارئ، لكن تم إعلان وفاتها في مكان الحادث.

وأوضح الطبيب الشرعي، ميخائيل بيغز، خلال التحقيق أن ريبيكا، المعروفة بألقابها العائلية "بيكي"، تعرضت لإصابات تتضمن آثار حوافر على صدرها وكتفها، مما أدى إلى إصابة في الكبد ونزيف داخلي.

وأضاف بيغز أن التقارير الطبية لم تظهر أي دليل على وجود شخص آخر متورط في الحادث، حيث كانت طبيعة الإصابات تتناسب مع الهجوم من قبل حيوان كبير مثل البقرة. وأكد أن عدد الإصابات لم يكن كبيرًا لدرجة تشير إلى أن القطيع بالكامل كان متورطًا، بل كان من المحتمل أن يكون الحادث قد وقع نتيجة مواجهة سريعة مع بقرة واحدة.

التحليلات السمية أظهرت أن ريبيكا كانت تحت تأثير مستوى "اجتماعي" من الكحول مع أدويتها الموصوفة، ولكن الطبيب بيغز أشار إلى أن تأثير ذلك كان "خفيفًا".

قبل بدء التحقيق، قال ديفيد موريس، والد ريبيكا، إن ابنته كانت "الشخص الذي يضيء الغرفة عندما تدخلها". وأضاف: "كانت فتاة رائعة، لطيفة، وذات قلب كبير، ودائمًا كانت تستمع للآخرين".

تظل هذه الحادثة تذكيرًا مأساويًا بخطورة التعامل مع الحيوانات الكبيرة في الطبيعة وكيف يمكن أن تكون اللحظات الأخيرة غير متوقعة.