عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "مصر والسعودية.. تاريخ من الأخوة والعلاقات المتينة ورؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا".

مصر والمملكة العربية السعودية تاريخ من الأخوة والعلاقات الوثيقة

وقال التقرير: "مصر والمملكة العربية السعودية تاريخ من الأخوة والعلاقات الوثيقة، رصيد من التضامن وزخم كبير وثقل لا ينفك عن كونه نابعا من أهمية البلدين الشقيقين وحضورهما في المنطقة والإقليم".

وأضاف: "تاريخ طويل من العلاقات جمع بين مصر والمملكة وشهد توافقا في الرؤى واتفاقا في المواقف وتعاونا في الأزمات صونا لأمن الأمة العربية ودفاعا عن الإقليم ومصالحه".

القاهرة والرياض رؤية مشتركة

وتابع: "وبحكم التقارب الشديد بين البلدين قيادة وشعبا تكونت عبر عقود لدى القاهرة والرياض رؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا خاصة في الآونة الأخيرة مع ما تشهده المنطقة من أزمات غير مسبوقة كادت تعصف بها لولا المواقف الجادة والرؤية الثاقبة والتنسيق المتواصل والثبات على المبدأ سواء في القاهرة أو الرياض".