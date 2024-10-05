عربية النواب تثمن موقف مصر والسعودية للتضامن الكامل مع لبنان

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بموقف مصر والسعودية الواضح والحاسم تجاه لبنان وإعلانهما عن تضامنهما الكامل مع دولة لبنان الشقيقة مشيراً إلى الاهمية الكبيرة للقضايا التى بحثها الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي بينهما خاصة بحث الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين المصري والسعودي.



كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بحرص مصر والسعودية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني لتمكين الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية معلناً اتفاقه التام مع الرفض القاطع من مصر والسعودية لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، وتحذيرهما الواضح والحاسم من استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 بكل عناصره ومن جانب كل الأطراف ودون انتقائية.

وكان وزيرا الخارجية المصرى والسعودي قد طالبا من المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة، وتم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مصر والمملكة للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.