ارتفاع حصيلة شهداء غزة لـ42,344 شخصًا منذ بدء العدوان

كشفت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,344، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,013 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 55 مواطنا، وإصابة 329 آخرين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 25 مواطنا على الأقل من الضّفة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن من بين المعتقلين فتاة من الخليل، كان الاحتلال قد اعتقل والدتها للضغط عليها لتسليم نفسها، فيما توزعت عمليات الاعتقال الأخرى على محافظات بيت لحم، نابلس، الخليل، قلقيلية، طولكرم، أريحا، والقدس.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على شعبنا في السابع من اكتوبر 2023، ارتفعت إلى أكثر من 11 ألف و300 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.