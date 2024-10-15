سقوط 26 شهيدًا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بقطاع غزة

يعاني مواطنون قطاع غزة من واقع مرير بين جوع وعطش وغياب خدمات صحية تحت وطأة القصف والدمار منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 م مما أدى لسقوط مئات الالاف من الشهداء والمصابين.



وفي هذا الصدد، فقد استشهد 26 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح منذ منتصف الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، وفقد آخرون تحت الأنقاض، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو طعيمة في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

كما استشهد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب عدة مواطنين بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلاً في حي الفخاري بخان يونس.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرين بجروح بقصف الاحتلال لمنزل شمال شرق المخيم وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان آخران وأصيب عدد آخر بجروح إثر قصف منزل شمال غرب مخيم النصيرات.

أما في مدينة غزة، استشهد مواطنان وفقد أكثر من 10 مواطنين تحت الأنقاض في غارات نفذها طيران الاحتلال استهدفت مربعاً سكنياً في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدحدوح في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

أما في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة السيد بمنطقة الفالوجا، كما استشهد مواطن في قصف الاحتلال لمحيط مسجد النعمان وسط حي النزلة.

وناشدت عدة عائلات محاصرة لإنقاذها بعد أن استهدف جيش الاحتلال منازلها في مخيم جباليا وبداخلها عدد من الجرحى والشهداء، ويُمنع وصول الطواقم الطبية إليها.

وأفادت مصادر محلية، أن الطعام بدأ بالنفاذ من مناطق شمال قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المطبق عليها لليوم الـ11 على التوالي، إضافة إلى شح في المياه، وصعوبة بالغة في الاتصالات.