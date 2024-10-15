برلماني: مصر لن تنسى أبطال وصقور نصر أكتوبر العظيم

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب الندوة التثقيفية رقم (40) بمناسبة الذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والقضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة وتكريم ابطال وصقور القوات المسلحة المصرية الباسلة بمثابة دليل قاطع على أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تنسى أبداً أبطال وصقور انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 التى كانت ولاتزال وستظل توثيقا حقيقا للبطولات الخالدة، وتعريف الأجيال الحالية بالتضحيات التي قدمها الأبطال.

وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بالكلمة التاريخية للرئيس الرئيس السيسي خلال الندوة والتى أكدت علي أن انتصار أكتوبر تعبير عن إرادة أمة وشعب استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر عظيم وسيظل هذا الانتصار العظيم علامة فارقة في تاريخ مصر ليس فقط لأنه من الأحداث العسكرية المهمة فى تاريخ الدولة المصرية ولكن لأنه حمل في طياته روحا من التحدي والإصرار التي كانت جزءا لا يتجزأ من الشخصية المصرية عبر العصور التى لديها عقيدة ثابتة لن تتغير أبداً وتتمثل فى تقديم الغالى والنفيس للحفاظ على مصر وترابها ومقدساتها مؤكداً الاهمية الكبيرة لمثل هذه الندوات فى توعية الأجيال الجديدة وشباب مصر وأطفالها بأن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها وكرامتها والتأكيد على أن بواسل ورجال العسكرية المصرية وقادتها سطروا أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة وضربوا المثل العظيم بمساندة شعب أعظم الأمثلة في الصمود وتحقيق النصر ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها

كما أشاد المهندس عبد السلام خضراوى باستعراض الندوة لجهود الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في الحرب على الإرهاب حيث تعرضت الندوة لجهود الدولة في التصدي للإرهاب وصولا للانجازات والمشروعات وجهود مصر الحثيثة في الوقوف جنبا إلى جنب مع الاشقاء الفلسطنين، ومساندتهم يوما تلو الأخر معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية