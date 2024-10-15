استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مخيمي المغازي وجباليا

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على قطاع غزة بشكل دائم، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مخيمي المغازي وجباليا وسط وشمال قطاع غزة.



ووفقًا لـ"وفا"، ذكرت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في شارع الترنس بمخيم جباليا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال مخيم المغازي.

فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء إطلاق طيران الاحتلال النار على الأهالي قرب تبة النويري شمال مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.