إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وقامت بإزالة ١٦ حالة تعدٍ بمساحة ١٦٠٢ متر مباني و١٤ حالة تعدِ بمساحة ١٠ أفدنة و٧ قراريط و٧ أسهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي سياق متصل، قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق طاروط منيا القمح وصولاً لميت بشار بنطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح بطول 3 كم مزدوج ومتوسط عرض 9 أمتار وبتكلفة 15 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2024/2025، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالطريق ودفع عجلة العمل به لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية، ليساهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتخفيف حدة الزحام داخل مدينة منيا القمح.