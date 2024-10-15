طلب إحاطة لوزير الإسكان بسب توقف أعمال الصرف الصحي في قري الباجور بالمنوفية 

تقدم النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور بطلب احاطه موجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة الصرف الصحى بسب تقاعس شركات المقاولات عن تنفيذ،مشروع الصرف الصحي فى قري مركز الباجور منوفية.

وقال " محمود البرعى" في بيان صحفي اليوم ، إن هيئة الصرف الصحى اسندت مشروعات الصرف الصحي الي عدد من شركات المقاولات منها قرية كوم الضبع بمركز الباجور منوفية وتقاعست تلك الشركات في التنفيذ مؤكدا أنه هناك تباطؤ فى تنفيذ المشروع خاصة أن القرية باتت متضررة بشكل لايتحمله احد .

وأوضح " البرعى " ان هيئة الصرف الصحى قامت باسناد قرية كوم الضبع وكفر سنجلف القديم الى مصنع المحركات ومصنع حلوان الا ان هناك تباطؤ فى تنفيذ الأعمال تسبب فى حالة عدم رضا من مواطنى الباجور .

وحذر عضو مجلس النواب، من التباطؤ الشديد في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز الباجور والتى تم البدء فيها منذ سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الأعمال واقتصار العمل في القرى التى يتم الصرف لها من خلال حياة كريمة وتجاهل تام من الشركة المنفذة للمشروعات القديمة .

وطالب " البرعى " بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الاسباب الحقيقية لعدم تنفيذ المشروعات بشكل نهائ فى قرية كوم الضبع خاصة أن الدولة وفرت فلوس لهذة المشاريع ولكن تم استغلالها فى غير محلها .

واوضح " نائب الباجور " ان ناقوس الخطر اصبح يهدد حياة المواطنين؛ نتيجة عدم اكتمال مشروعات الصرف الصحي واعمال الحفر المتقطعة وعدم إعادة تمهيد الطرق بعد تكسيرها، وترك غرف التفتيش دون غطاء، وبعضها دون صب نهائيًّا؛ مما جعل الشوارع يصعب المرور فيها وعدم تمكين الوحدة المحلية من تمهيد الطرق نظرًا لعدم إنهاء الأعمال بها من قِبل الشركة المنفذة، والتباطؤ في التنفيذ.

وشدد عضو مجلس النواب علي ضرورة تشكيل لجنه، بالمعاينة علي أرض الواقع للوقوف على ما تم انهائه من المشروعات وموعد إنتهاء تنفيذ ما تبقي من المشروع .



