الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مدبولي: الحصول على خدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن أسبوع القاهرة السابع للمياه الذي انعقد اليوم في القاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء يعد حدث مهم يتزامن مع أسبوع المياه الأفريقي التاسع تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، التي عرضتها قناة "إكسترا نيوز: “الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان”.

 

وتابع: :"وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة".

 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية اعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه بما في ذلك السياق العابر للحدود.

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