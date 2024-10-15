تحرير 1138 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال أسبوعين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الأسبوعين الماضيين، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 1138 مخالفة تموينية متنوعة. تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 1 إلى 14 اكتوبر الجاري من تحرير 1138 مخالفة متنوعة.

وأضاف، أنه تم ضبط 105 طن دقيق بلدي، و244700 شمروخ وألعاب نارية، و9000 صنف سلع غائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 1090 كجم لحوم فاسدة، و6900 سلعة مجهولة المصدر، و669 عبوة سجائر، و1855 سلعة تموينية مختلفة.

لقاء خدمة المواطنين

وفى وقت سابق عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، واحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الري والموارد المائية، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وممثل عن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، كما وجه المحافظ، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات للزواج، وتوفير بضاعة لكشك إحدى الحالات من ذوي الاحتياجات، والمساهمة في تحمل جزء من المصروفات الدراسية لفتاة بأحد المعاهد العليا، وإعادة إعمار منزل أحد المواطنين من الحالات الأولى بالرعاية نتيجة تعرضه لحريق.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف مدينة الفيوم، وفي قطاع الصحة وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع التأمين الصحي، لتسريع موعد إجراء عملية جراحية بمجرى البول لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وعملية جراحية بالقدم لطفل آخر، خوفاً من تدهور حالته الصحية، وكذا دراسة مطلب إحدى الممرضات بطلب نقلها من مستشفى إطسا المركزي إلى أقرب وحدة صحية لمحل سكنها، نتيجة ظروف مرضية خاصة بطفلتها، وتوفير العلاج اللازم لشاب تعرض للسقوط من الطابق الخامس أثناء عمله.

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