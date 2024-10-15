"بوندزليجا" يحفز منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر، لحسم تذكرة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يحل ضيفًا على شقيقه المنتخب الموريتاني، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للكان.

تنطلق صافرة المواجهة الحاسمة للفراعنة، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مصر، وذلك على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، وسط حضور مترقب لنحو عشرة آلاف مشجع من البلد المستضيف.

ويسعى الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة التوأم، إلى مواصلة الانتصارات في التصفيات الأفريقية، بهدف تحقيق العلامة الكاملة وحسم التأهل مبكراً اليوم الثلاثاء، عن المجموعة الثالثة، التي تضم الرأس الأخضر وبوتسوانا أيضاً.

ويعول حسام حسن، على نجمه المحترف في ملاعب الألمان، عمر مرموش، الذي أظهر موهبته بقوة في الموسم الحالي، محتلاً صدارة مسابقة البوندسليجا، مما جعله فرسان رهان ناجح في تشكيلة منتخب مصر قبل الديربي العربي، بين مصر وموريتانيا.

وخطف نجمنا المصري الدولي عمر مروش، الأضواء في الدوري الألماني، ليصبح أحد أبرز فرسان دوريات أوروبا الكبرى، بعدما قدم مهاجم آينتراخت فرانكفورت، مستوى مميزا للغاية في الآونة الأخيرة قبل مواجهة الليلة الحاسمة ضد منتخب المرابطون.

وأعلن فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، فوز جناح الفراعنة بجائزة لاعب الشهر، بفضل خوضه 3 مباريات في شهر سبتمبر، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

واستطاع عمر مرموش، هز شباك فولفسبورج وبايرن ميونخ بهدفين في كل منهما، فيما سجل هدفًا واحدًا في شباك فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

وكتب الحساب الرسمي لفرانكفورت عبر منصة "إكس" يتغنى بلاعبنا: "الأرقام تتحدث عن نفسها.. لم يكن مفاجئًا على الإطلاق أن يفوز عمر مرموش بجائزة لاعب الشهر"، فضلاً عن تربعه على صدارة هدافي الدوري الألماني، برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي المخضرم هاري كين لاعب بايرن ميونخ الذي يحل في الوصافة بـ5 أهداف.

وتتصدر مصر، المنتخبات التي تنتظر بشغف كبير، تذكرة نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث سيتضح الحسم خلال الجولة الرابعة من التصفيات، والتى تختتم اليوم الثلاثاء.

وتأتي منتخبات مصر، الجزائر، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو، وأنجولا، الأقرب لحجز تذكرة العبور إلى منافسات الكان 2025 بالمغرب، حيث يحتاج خماسي القارة السمراء إلى تحقيق الانتصار أو التعادل، لحسم تأهلها مباشرة بشكل رسمي، إلى نسخة البطولة القادمة، واللحاق بمنتخب بوركينا فاسو، الذي أصبح أول المتأهلين.

وحتى الآن، يحتل المنتخب المصري صدارة الأكثر فوزاً، بفضل سلسلة انتصاراته المتتالية في التصفيات، بفوزه في أول ثلاثة جولات على كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا.

يتصدر المنتخب، المجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، وأصبح الفراعنة على أعتاب الوصول إلى الكأس الأفريقية، حيث نحتاج فقط إلى نقطة واحدة لحجز تذكرة أمم المغرب 2025م، ويكفي التعادل بأي نتيجة في المباراة المسائية، من أجل التأهل رسمياً.

وللمرة الأولى منذ 2001، نجحت كتيبة الفراعنة في تحقيق 3 انتصارات في أول 3 مباريات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكأس السمراء، علماً ان منتخبنا هو الأكثر مشاركة في بطولات الأمم الأفريقية، كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بنحو 7 ألقاب، ويطمح العميد، لاستعادة الأمجاد وتحقيق لقب نسخة 2025، بعد غياب 15 عاماً، وتحديداً منذ 2010م.

عادل بديلاً لصلاح وغياب الأناكوندا ودونجا وجاهزية منعم

تقلصت قائمة مصر إلى 21 لاعبًا، بعد خروج الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد ونبيل عماد دونجا، حيث قرر الجهاز الفني، إراحة قائده محمد صلاح خوفاً من تعرضه للإصابة بسبب كون الملعب من نوعية النجيل الصناعي، ويفاضل جهاز العميد بين الثنائي، مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، لإشراك أحدهما في مركز الجناح الأيمن.

وفضل حسام حسن، إعفاء مصطفي محمد، من المشاركة أيضاً حفاظاً عليه من تفاقم الإصابة، بعدما أثبت الكشف الطبي تعرض مهاجم نادي نانت الفرنسي مهاجم نانت الفرنسي، لإجهاد العضلة الخلفية.

كما تم استبعاد نبيل عماد دونجا بداعي الإصابة كذلك، بينما أصبح المدافع الدولي محمد عبد المنعم المحترف في صفوف نيس الفرنسي، جاهزاً لموقعة موريتانيا، عقب إصابته بكدمة في العضلة الأمامية، وخروجه في مباراة ستاد القاهرة الأخيرة.