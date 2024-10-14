البحوث الإسلامية تكرِّم الفائزين بالمسابقة العالمية في (إعجاز القرآن الكريم والسنة في العلوم السياسية) غدًا

تعقد لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، غدًا الثلاثاء حفلًا لتكريم الفائزين بالمسابقة العالمية التي نظمتها اللجنة لعام 2023-2024م، والتي عقدت هذا العام في موضوع: (إعجاز القرآن الكريم والسنة في العلوم السياسية).

جاء ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية والفكرية وتشجع على القراءة والبحث؛ حيث تؤدي هذه المسابقات دورًا مهمًا في تشجيع الباحثين على القراءة والاطلاع وإثراء معارفهم المختلفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، إن المسابقة السنوية للإعجاز العلمي تأتي ضمن أنشطة المجمع ولجانه العلمية المتنوعة، والتي تستهدف الكشف عن إعجاز القرآن الكريم والسنة في الجوانب المختلفة، مضيفًا أن المسابقة تشهد إقبالًا من جانب الباحثين المهتمين بالكتابة في هذا التخصص، كما أن الأبحاث المقدمة تخضع للتحكيم من جانب بعض الأستاذة المتخصصين لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة والمستوفية لشروط البحث العلمي والمحققة لأهداف ومحاور المسابقة.

أضاف الجندي أن الجوائز الثلاث الأولى الأصلية فاز بها كل من: أمنية يوسف محمد عبد الخالق، خالد أحمد عبد السلام الهندي، عبير فاروق عبد العزيز متولي، وفاز بالجوائز التقديرية كل من: جميل أبو العباس زكير بكري، محمد عبد الرازق خضر، محمد ضاحي عبد الرؤوف، السيد علي أحمد علي الصوري، أيمن محمود خميس عبد الله، أما الجوائز التشجيعية ففاز بها كل من: سليمان علي سليمان بدير، محروس عبد السلام سعداوي مصطفى، حمدي عبد العزيز محمود كريم، صابر علي عبد الحليم مصطفى، محمد محمد رجب.

أوضح الأمين العام أنه فيما يتعلق بجوائز المسابقة فتمنح اللجنة جوائز مالية على الوجه الآتي: خمسة عشر ألف جنيه للفائز الأول، عشرة آلاف جنيه للفائز الثاني، خمسة آلاف جنيه للفائز الثالث، كما تمنح خمس جوائز تقديرية بواقع ثلاثة آلاف جنيه للجائزة الواحدة، وتمنح خمس جوائز تشجيعية بواقع ألفي جنيه للجائزة الواحدة، مع منح جميع الفائزين شهادات تقدير.