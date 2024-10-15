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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يشنها دومًا ، فقد اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال ، وفقًا لـ"وفا".

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سقوط 26 شهيدًا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بقطاع غزة

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الأمم المتحدة تُدين مقتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة


وذكر شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
فيما استشهد 26 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح منذ منتصف الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، وفقد آخرون تحت الأنقاض، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو طعيمة في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

كما استشهد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب عدة مواطنين بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلاً في حي الفخاري بخان يونس.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرين بجروح بقصف الاحتلال لمنزل شمال شرق المخيم وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان آخران وأصيب عدد آخر بجروح إثر قصف منزل شمال غرب مخيم النصيرات.
أما في مدينة غزة، استشهد مواطنان وفقد أكثر من 10 مواطنين تحت الأنقاض في غارات نفذها طيران الاحتلال استهدفت مربعاً سكنياً في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.
 

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