غداً بالمنوفية.. قصور الثقافة تطلق المؤتمر الأدبي 23 لإقليم غرب ووسط الدلتا



تشهد محافظة المنوفية، غدا الأربعاء، في الثانية عشرة والنصف ظهرا، انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي الثالث والعشرين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بعنوان "الأجناس الأدبية وآليات التلقي -أدب الإقليم نموذجا"، دورة "الشاعر الراحل مصطفى عبد المجيد سليم"، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يعقد المؤتمر على مدار يومين، برئاسة الشاعر جابر بسيوني، والأمين العام للمؤتمر الشاعر حمدي فرحات، ويقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان.

كلمات وكريمات

ويشهد حفل الافتتاح، الكلمات الافتتاحية والتكريمات، يعقبها الجلسة البحثية الأولى في الثانية مساء، يديرها د. جمال حماد وتتضمن مناقشة بحثين الأول بعنوان "تداخل الأجناس الأدبية وآليات التلقي"، يقدمه د.بديع عليوة، والثاني بعنوان "الأدب وآليات التلقي" ويقدمه الباحث أحمد إبراهيم عيد.

وتعقد الجلسة البحثية الثانية في تمام السادسة مساءً يديرها الأديب سعيد الصباغ، وتتناول مناقشة بحثين الأول بعنوان "مراعاة التلقي في الغرض الشعري" تقديم د.محمد شحاتة، والآخر بعنوان "العامية المصرية بين الأحكام وحرية التعبير ومستويات التلقي" تقديم الأديب صبري عبد الرحمن.

كما يشهد اليوم الأول ورشة شعرية تقام بالتوازي بعنوان "إبداع الشباب" يقدمها محمد دغيدي، بجانب أمسيتين في تمام الثامنة مساءً، الأولى خاصة بشعر للفصحى للأديب مختار عوض والثانية حول القصة القصيرة تقديم كرم الصباغ.

وتقام الجلسة البحثية الثالثة في العاشرة صباح اليوم التالي، يديرها نجوى سلام، وتتضمن مناقشة بحثين الأول بعنوان "الأدب الشعبي البدوي وآليات التلقي" يقدمه د. محمد السنوسي، والثاني بعنوان "التداخل النصي في القصة القصيرة" تقديم د. محمد عبد الراضي.

يعقبها لقاء المائدة المستديرة في تمام الثانية عشرة مساءً، يديرها د. شوكت المصري، ويشارك بها الأدباء د. فوزي عيسى، د. أسامة البحيري، د. محمد مخيمر، وياسر الغايش.

ويشهد اليوم ورشة بالتوازي في مجال القصة القصيرة بعنوان "إبداع الشباب" يقدمها حسين منصور.

وتقام الجلسة البحثية الرابعة في تمام الثانية مساءً، ويديرها الأديب محمد عزيز، وتتضمن مناقشة بحثين الأول بعنوان "الرواية وآليات التلقي" للأديب سالم محمود سالم، والثانية بعنوان "المسرح في أدب الإقليم" للأديب أشرف أبو جليل.

وفي السادسة مساء تعقد جلسة الشهادات الإبداعية يديرها الشاعر كمال علي مهدي، فيما تقام أمسية شعر العامية في تمام السابعة والنصف مساء تقديم الشاعرة سماح أبو سِنّة.

وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة إعلان التوصيات في تمام التاسعة مساء.