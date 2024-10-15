حادث تصادم على الطريق الدائري الشرقي لميلانو

شهدت الطريق الدائري الشرقي لميلانو حادثاً مرورياً مروعاً بعد ظهر يوم الاثنين 14 أكتوبر، مما أدى إلى شلل تام في حركة المرور في الاتجاه الجنوبي.

وقع الحادث بالقرب من مخرج كاسينا جوبا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 58 عاماً، تم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة. وفي التفاصيل، الحادث وقع قبل دقائق من الساعة الواحدة ظهراً، في المقطع بين كاسينا جوبا ومخرج سيغراتي-لامبرات.

وفقاً للتقارير الأولية من وكالة الطوارئ الإقليمية، يبدو أن سيارة واحدة فقط كانت معنية في الحادث حيث انقلبت، ولم يكن هناك أي مركبات أخرى متورطة.

توجهت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المرأة المصابة إلى مستشفى سان رافايل بعد أن عانت من إصابة طفيفة في الرأس وبعض الكدمات الخفيفة في يديها.

لتسهيل عمليات الإنقاذ والتحقيق، تم إغلاق بعض المسارات أمام حركة المرور، مما أدى إلى تكوّن طوابير طويلة تصل إلى حوالي 5 كيلومترات في الاتجاه الجنوبي، بينما استمرت حركة المرور بشكل طبيعي في الاتجاه المعاكس.