اتحاد الطائرة يخطر الأندية المصرية بمواعيد المشاركة في البطولة العربية قطر 2025

أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، مواعيد مشاركة الأندية المصرية في البطولة العربية الثالثة والأربعين للرجال للكرة الطائرة بدولة قطر، في الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

وأكد اتحاد الطائرة أن اختيار الفرق المصرية المشاركة بالبطولة العربية جاء حسب أولوية الترتيب في جدول الدوري العام للموسم 2023/ 2024.

وتضم قائمة الأندية المشاركة بالبطولة كلًا من: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، سموحة، طلائع الجيش، بتروجت.

وجاء خطاب اتحاد الطائرة للأندية كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بكامل هيئته الرئيس والسادة الأعضاء والمدير التنفيذي بالشكر والامتنان والامنيات الطيبة لناديكم الموقر للتعاون المثمر في ظل أواصر الود والصداقة التي تجمع الاتحاد المصري للكرة الطائرة بالأندية المصرية.

ويتشرف الاتحاد المصري للكرة الطائرة بدعوة ناديكم الموقر للمشاركة في البطولة الثالثة والأربعون للاندية العربية للرجال للكرة الطائرة بدولة قطر فى الفترة من 13 - 26 يناير 2025.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لاستلام موافقات المشاركة في البطولة يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، علما أنه لن ينظر في أي مشاركة فريق ترد بعد التاريخ المحدد في الدعوة.