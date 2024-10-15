"آثار مصر وقوتها الناعمة".. صالون نفرتيتي يستضيف أمين عام المجلس الأعلى للآثار

يستضيف صالون نفرتيتي الثقافي د.محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في أول ظهور له بعد توليه أعلى منصب إداري في الآثار، في فعالية جديدة تحت عنوان "آثارنا .. قوة مصر الناعمة".

يناقش اللقاء كل القضايا المتعلقة بكنوز مصر الأثرية سواء المكتشفة أو التي لاتزال تحت سطح الأرض. كما يلقي الضوء على دورها التاريخيّ في بناء قوة الدولة عبر مختلف العصور، وذلك عبر حوار مفتوح مع جمهور الحاضرين السابعة مساء يوم السبت ١٩ أكتوبر، بقصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي تأسس في مايو ٢٠٢٣ ويناقش القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني العظيم من خلال فعاليات شهرية حوارية ومناقشات مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع الفكري. ويقوم بالإشراف على إعداد الصالون كل من الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى ، نيفين العارف ، أماني عبد الحميد.