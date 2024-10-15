عاجل
تعليمات عاجلة من السكة الحديد لقائدي القطارات بعد حادث قطار المنيا
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

موعد ‎اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

موعد ‎اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. تزامنًا مع اقتراب اجتماع البنك المركزي القادم تصدر  مؤشرات البحث في جوجل، يأتي ذلك بسبب ترقب المواطنين لمصير أسعار الفائدة، هل يتم الرفع أم يكون هناك قرارا بالتثبيت.

txt

البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024

txt

«مسافرون للسياحة» تدعو لسرعة وتيسير تنفيذ مبادرة البنك المركزى للتمويل

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

 

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. من المقرر الاجتماع لحسم مصير سعر الفائدة بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة.

 

لجنة السياسة النقدية

 

جدير بالذكر سبتمبر الماضي قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتسجل 27.25 و28.25 و27.75% على التوالي. 


اجتماع البنك المركزي

 

ويتبقى  عقب اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، اجتماعا أخير ينعقد خلال شهر ديسمبر 2024 وتحديدا في اليوم الـ 26 من الشهر أي قبل انتهاء العام الحالي.

 

محافظ البنك المركزي 

 

وفي سياق آخر كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق أن محافظ البنك المركزي أكد  نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة،  مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.

مواد متعلقة

محافظ البنك المركزي: نجاح خطة استقرار سعر الدولار وانتظام تحويلات المصريين

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخفض أسعار الفائدة.. التفاصيل

الجريدة الورقية