«مسافرون للسياحة» تدعو لسرعة وتيسير تنفيذ مبادرة البنك المركزى للتمويل

عاطف عبداللطيف: مبادرة تمويل القطاع السياحى تخدم رؤية الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا



قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء إن القطاع السياحى ما زال فى انتظار تنفيذ مبادرة تمويل القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12٪، مؤكدًا أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير فى تنفيذ خطة الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بعوائد تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا فى ظل التوجه فى تطوير الغرف الفندقية والفنادق العائمة وغيرها وإنشاء غرف فندقية جديدة بالمدن السياحية المختلفة.

ودعا عاطف عبداللطيف إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ مبادرة تمويل القطاع السياحى بفائدة ميسرة وتسهيل الإجراءات حتى يتمكن اصحاب الفنادق والقرى السياحية من عمليات البناء والتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المتوقعة.

وأكد أن هناك حركة كبيرة فى السياحة العالمية ونشاطًا عالميًا يتمثل فى وجود فائض كبير فى السياحة بالعديد من الدول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال وفرنسا وسويسرا، ولذلك يجب أن نستغل هذه الفرصة ونسرع بالمبادرة وزيادة عدد الغرف الفندقية بالمنتجعات السياحية المصرية للاستفادة من الطلب المتزايد والنمو الكبير فى الحركة السياحية عالميًا.

وناشد ضرورة إعادة النظر فى أسعار الفائدة بشكلٍ عام فقد وصلت إلى 30٪، فى بعض البنوك على عمليات الإقراض وهذا الرقم كبير جدًا ولا يساعد على الاستثمار أو ضخ أموال جديدة فى المشروعات الاقتصادية بشكل عام مؤكدًا أنه رغم حقيقة رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم ونحن نعلم ذلك ولكن لا بد من إيجاد آلية لتخفيض سعر الفائدة بشكل عام ولو حتى تدريجيًا.

ودعا إلى تغيير الفكر والنظر بحجب التمويل للقطاع السياحى بدعوى انه مرتفع المخاطر فلا يتم منح التمويل المطلوب لأغلب المشروعات السياحية حتى العاملين بالسياحة يواجهون صعوبات فى الحصول على قرض شخصى لنفس السبب وهو ارتفاع نسبة المخاطر فى القطاع السياحى ولذلك يجب أن تعتنى البنوك بقطاع السياحة ودراسة مخاطرها وتوفر حلولًا تمويلية للتعامل مع حساسيتها للمخاطر والتوترات كما حدث مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال.

وأضاف عاطف عبداللطيف انه تم اطلاق المبادرة بداية يناير 2024 وكان من المفترض سرعة التنفيذ وإعلان الاشتراطات فى وقت سريع ولكن يوجد تباطؤ فى التنفيذ وهذا يضر بالحركة السياحية المنتظرة خلال الفترة القادمة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير ومشروع التجلى الأعظم وغيره من الأنشطة والفعاليات المرتقبة.

وتقدر تكلفة إنشاء 15 ألف غرفة نحن فى احتياج حاليًا لإضافتها ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه أى متوسط 2.3 مليون جنيه للغرفة تقريبًا ونحتاج للوصول بعد الغرف الفندقية إلى 301 ألف غرفة فى أسرع وقت لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا وذلك إلى جانب تحديث اسطول النقل السياحى والخدمات السياحية بشكل عام.