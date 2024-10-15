حداداً على طلاب الجلالة.. تأجيل فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة المنيا

اعلن الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية ، عن تأجيل فعاليات إطلاق مبادرة ١٠٠ يوم رياضة ، والتى كان مقرراً اطلاقها اليوم الثلاثاء ١٥ اكتوبر الجاري ، إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٣ اكتوبر الجاري .

وذلك حداداً على أرواح طلاب جامعة الجلالة الأهلية، الذين وافتهم المنية امس اثر حادثاً أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن بالشفاء العاجل على الطلاب المصابين.

وكان قد شهد طريق "الجلالة- السخنة" جنوبي محافظة السويس ، حادثًا مروعًا، حيث انقلب أتوبيس يستقله طلاب جامعة الجلالة ، أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي ، أسفر الحادث عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين، مما أدى إلى توافد أسر المصابين إلى مجمع طبي السويس للاطمئنان على حالتهم.