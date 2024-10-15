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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

حداداً على طلاب الجلالة.. تأجيل فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة المنيا

جامعة المنيا
جامعة المنيا

اعلن الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية ، عن تأجيل فعاليات إطلاق مبادرة ١٠٠ يوم رياضة ، والتى كان مقرراً اطلاقها اليوم الثلاثاء  ١٥ اكتوبر الجاري ،  إلى يوم الأربعاء  الموافق ٢٣ اكتوبر الجاري .

وذلك حداداً على أرواح طلاب جامعة الجلالة الأهلية، الذين وافتهم المنية امس اثر حادثاً أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن بالشفاء العاجل على الطلاب المصابين.

وكان قد شهد طريق "الجلالة- السخنة" جنوبي محافظة السويس ، حادثًا مروعًا، حيث انقلب أتوبيس يستقله طلاب جامعة الجلالة ، أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي ، أسفر الحادث عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين، مما أدى إلى توافد أسر المصابين إلى مجمع طبي السويس للاطمئنان على حالتهم.

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