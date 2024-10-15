بشير التابعي : غياب صلاح عن مواجهة مصر أمام موريتانيا له تأثير معنوي

علق بشير التابعي لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على مواجهة مصر وموريتانيا المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "غياب صلاح سيكون له تأثير فني ومعنوي، لكن ثقتي كبيرة في باقى اللاعبين، وقدرتهم على تقديم مستوى جيد خلال اللقاء، وفي هذه المباراة سوف نحتاج للاعبين مميزين ويمتازون بالمهارة، الفوارق الفردية تكون مهمة لمنتخب مصر في تلك المواجهات".

وأكمل: "بالتأكيد منتخب مصر دائمًا يستفيد من اللعب على استاد القاهرة في مواجهة بعض المنتخبات، لكن احيانا يكون اللعب على ملاعب "ضيقة" هو الحل لمواجهات بعض المنتخبات الكبيرة في قارة افريقيا".

وأشار إلى أن محمد صلاح كان لديه رغبة في عدم السفر إلى موريتانيا، والقرار كان معروف للجميع، وتم فقط الاعلان عن أن السبب في قصة النجيل الصناعي فقط. موضحًا أنه يعلم شخصية مصطفى محمد جيدًا وانه يتوقع غضب وحزن اللاعب بسبب عدم المشاركة في اللقاء الأول بالقاهرة. خصوصا انه بعيد عن المشاركة مؤخرا في نانت الفرنسي.