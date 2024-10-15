الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري: اشتباك بين جنود إسرائيليين وحزب الله

جنود اسرائليين
جنود اسرائليين

بثت قنوات إسرائيلية لقطات اشتباك بين جنود إسرائيليين ومقاتلين ينتمون لحزب الله اللبناني من نقطة الصفر.

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وبحسب"روسيا اليوم"، تظهر اللقطات حالة ارتباك بين الجنود الاسرائيليين نتيجة تعرضهم لوابل كثيف من الرصاص.

وقد قام الجنود الإسرائيليون بمحاولة إخلاء أحد الجرحى تحت وابل النيران.

ويبدو من المشاهد المنشورة أن الجنود الإسرائيليين تعرضوا لهجوم مباغت من عناصر حزب الله.

وتواجه القوات الإسرائيلية مقاومة عنيفة من عناصر حزب الله خلال محاولتها غزو جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" مساء اليوم الاثنين أنه استهدف 3 دبابات ميركافا للجيش الاسرائيلي في أثناء  تقدمها إلى أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، مؤكدا إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

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