دراسة: تناول المكسرات يحمي من الخرف

أظهرت دراسة رائدة أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا قد يحمي من الإصابة بالخرف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصل فريق من الباحثين الإسبان والبرتغاليين إلى أن تناول 30 جرامًا فقط من المكسرات غير المملحة وغير المعالجة يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 12 في المائة.

وتظهر الفوائد بشكل أكبر لدى النساء، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً وأولئك الذين لا يعانون من عوامل خطر أخرى مثل السمنة أو الإفراط في تناول الكحول .

وحلل الباحثون أكثر من 50 ألف بريطاني على مدى 7 سنوات باستخدام بيانات من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة واستبيان Oxford WebQ.

ويعتقد الباحثون أن المكسرات تلعب "دورًا وقائيًا" في الوقاية من المرض، بسبب تأثيراتها المتعددة مثل تقليل الالتهاب والكوليسترول.

وقال باحثون من جامعة كاستيا لا مانشا وجامعة بورتو: "إن الاستهلاك اليومي للمكسرات قد يلعب دورًا وقائيًا في الوقاية من الخرف.

وأضافوا: "كان لدى البالغين في المملكة المتحدة الذين تناولوا المكسرات يوميًا خطر أقل للإصابة بالخرف لأي سبب مقارنة بغير المستهلكين بعد سبع سنوات من المتابعة، بغض النظر عن التعديل وفقًا لأسلوب الحياة، ومشاكل السمع، والصحة الذاتية، وعدد الأمراض المزمنة.'

قالت بريدجيت بينيلام من مؤسسة التغذية البريطانية لصحيفة ميل أون صنداي: "هذا اكتشاف مهم حقًا نظرًا لأن الخرف هو القاتل الأكبر في المملكة المتحدة والمكسرات غنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على الدهون والبروتين والألياف ومجموعة من العناصر الغذائية الدقيقة.

وأضافت: "نظرًا لارتباط المكسرات أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني، فهي غذاء رائع يمكن تضمينه كجزء من نظام غذائي صحي. لكنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذا فمن الأفضل أن تقتصر أحجام الحصص على حفنة صغيرة."