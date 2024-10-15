اليوم.. افتتاح فعاليات منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن في الأقصر

بمشاركة 36 دولة

تشهد المدينة الشبابية بالطود بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، افتتاح منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن؛ والذي تستمر فعالياته حتى خلال 19 أكتوبر 2024، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



ويشارك بالمنتدى 36 دولة منها 24 دولة اوروبية، و12 دولة عربية، بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، والدكتور سلطان النيادي نائب رئيس مركز الشباب العربي، والسيدة نينا جروموشا، رئيسة المجلس الاستشاري للشباب - مجلس أوروبا، والسيد خورخي أورلاندو كويروس، رئيس المجلس المشترك للشباب - مجلس أوروبا، والسيد فيصل علي غسال، وزير مفوض، مدير إدارة الشباب والرياضة - جامعة الدول العربية



ويهدف المنتدى لاستكشاف دور التاريخ والحضارات القديمة في تشكيل فهم اليوم للتنوع الثقافي والتعايش السلمي، ولتطوير فهم مشترك للفوائد والمخاطر المحتملة التي يمثلها الذكاءالاصطناعي بالنسبة للشباب والحوار بين الثقافات في المنطقتين.

كما يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل حول أولويات وأساليب عمل قطاعات السياسة الشبابية في جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا، ودعم الشباب في المشاركة في أنشطة الحوار المستقبلية ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.