سفير مصر في موريتانيا: الجماهير كانت متشوقة لرؤية صلاح 

قال سفير مصر في موريتانيا خالد يوسف إن الشعب الموريتاني والجمهور كان متشوق لرؤية محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي وتنتظر التقاط الصور التذكارية معه.

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أضاف يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" استقبلنا بعثة مصر موريتانيا علي اكمل وجه والجماهير كانت متشوقة لرؤية محمد صلاح".

وواصل:" ستاد مباراة مصر وموريتانيا جاهز لاستقبال الجماهير والشعب الموريتاني يعشق كرة القدم".

واكمل:" ملاعب النجيل الصناعي هي المعتمدة في موريتانيا والرطوبة ليست مرتفعة".