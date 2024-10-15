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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سفير مصر في موريتانيا: الجماهير كانت متشوقة لرؤية صلاح 

صلاح
صلاح

قال سفير مصر في موريتانيا خالد يوسف إن الشعب الموريتاني والجمهور كان متشوق لرؤية محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي وتنتظر التقاط الصور التذكارية معه.

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أضاف يوسف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" استقبلنا بعثة مصر موريتانيا علي اكمل وجه والجماهير كانت متشوقة لرؤية محمد صلاح".

وواصل:" ستاد مباراة مصر وموريتانيا جاهز لاستقبال الجماهير والشعب الموريتاني يعشق كرة القدم".

واكمل:" ملاعب النجيل الصناعي هي المعتمدة في موريتانيا والرطوبة ليست مرتفعة".

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