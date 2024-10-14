الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الخشاب: زيزو الأنسب لتعويض محمد صلاح أمام موريتانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق أن منتخب مصر أمام منتخب موريتانيا غداً في تصفيات كأس الأمم الأفريقية صعبة بسبب إقامة المباراة خارج الأرض والأجواء التي تقام فيها المباراة.


وقال شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن أحمد مصطفى زيزو نجم منتخب مصر يعد البديل الأفضل والأنسب لتعويض محمد صلاح أمام موريتانيا في مباراة الغد والقيام بهذا الدور على أكمل وجه ".

وتابع:" منتخب مصر يسير بخطى ثابتة مع حسام حسن المدير الفني وقادر على تحقيق إنجاز يحسب له في مشواره مع الفراعنة ".

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