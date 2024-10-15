إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمركز فايد

اصيب 8 أشخاص منذة قليل ، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية السويس وتحديدا بنطاق قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

تلقي اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية السويس ،اسفر عن إصابة 8 أشخاص



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية الي مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث



ودفع مرفق إسعاف الاسماعلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بعدد كبير من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الي مستشفي فايد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات بنيابة فايد