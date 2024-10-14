بوتين يُسلم الدوما مشروع معاهدة الشراكة مع كوريا الشمالية

سلم فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، إلى مجلس الدوما مشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية للتصديق عليه.



وبحسب"روسيا اليوم"، ينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في بيونغ يانغ في 19 يونيو 2024

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى أن تحل محل المعاهدة الأساسية، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الموقعة في 9 فبراير 2000.

وستكون مدة المعاهدة الجديدة غير محدودة وستدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها.

وتنص المادة الرابعة من هذه المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم من قبل أي جهة ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم الطرف الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.