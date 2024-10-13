بوتين: روسيا ستعيد بناء كل ما دمر في المناطق الجديدة والحدودية

قال فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الأحد، إن روسيا ستعيد بناء كل ما دُمر في المناطق الجديدة والحدودية خطوة بخطوة، وستواصل تقديم المساعدة اللازمة للمنتجين الزراعيين المحليين كأولوية، وخلق الظروف لتحقيق الإمكانات الزراعية للأراضي التاريخية للبلاد.

وبحسب " سبوتنيك"، قال بوتين في خطابه للمزارعين بمناسبة عطلتهم المهنية، "سنواصل تقديم المساعدة اللازمة لكم كأولوية، خطوة بخطوة، سنعيد بناء كل ما دُمر وتضرر بالتأكيد. وبالطبع، سنخلق الظروف لتحقيق الإمكانات الزراعية الغنية لأراضينا التاريخية التي أعادت توحيدها مع روسيا".

وشكر بوتين بشكل خاص المزارعين في المناطق الجديدة والحدودية على عملهم، مشيرًا إلى أن شجاعتهم وتفانيهم في القضية يستحقون أعمق الاحترام.

وأضاف الرئيس الروسي، "اليوم، يزود المنتجون الزراعيون السوق المحلية بجميع أنواع الغذاء الرئيسية بشكل موثوق. وبسبب جودتها، فإن المنتجات المحلية مطلوبة بشدة في بلدنا والخارج. والدليل الواضح على ذلك هو مكانة روسيا كواحدة من قادة العالم في إمدادات الغذاء".

ولفت إلى أن هذه الإنجازات، التي تفتخر بها البلاد، كانت مساهمة هائلة من العديد من الأشخاص العاملين في الصناعة الزراعية، بما في ذلك موظفو الشركات الزراعية الكبيرة والمتوسطة الحجم والمزارع وموظفو صناعة الأغذية والتجهيز والمنظمات المتخصصة والعلمية والتعليمية.

ويتم الاحتفال بيوم عمال الصناعة الزراعية والتجهيزية في روسيا سنويًا في الأحد الثاني من شهر أكتوبر.