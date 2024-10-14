الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال نابلس دون اعتقالات

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 في ضوء جرائم الاحتلال الوحشية المتواصلة على قطاع غزة  منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية برقة شمال غرب نابلس وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع في شوارع القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
وتتعرض قرية برقة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، حيث تصاعدت هذه الاعتداءات في الأشهر الأخيرة وتخللها إحراق المستعمرين منازل ومنشآت ومركبات وأراضي زراعية وقطع أشجار.
 وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين مقتل عدد كبير من المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة شمال غزة ويدعو إلى حماية المدنيين".

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الأنباء الواردة من غزة "مزعجة للغاية"، وأن غوتيريش "يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

من جانبها قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، في منشور على إكس: "يبدو أنه لا توجد نهاية للألم الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".

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