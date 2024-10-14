برلمانى: طلب نتنياهو بإبعاد قوة اليونيفيل من الحدود اللبنانية تحد صارخ للشرعية الدولية

اعتبر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمم المتحدة بإبعاد قوة اليونيفيل عن "الخطر فورا"، في إشارة إلى الحدود بين البلدين، بمثابة دليل قاطع على تحد الصارخ من دولة الاحتلال الاسرائيلى للشرعة الدولية وقراراتها، مشيراً إلى أن تحذير نتنياهو يمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.

وأدان " أمين " فى بيان له أصدره اليوم موقف نتنياهو والعدوان الاسرائيلي على اليونيفيل مطالباً من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوقف الفورى لإطلاق النار داخل قطاع غزة ولبنان.

كما طالب النائب أشرف أمين من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة سرعة التدخل لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الانصياغ لقرارات الشرعية الدولية لوقف الحرب الدموية والبشعة من جيش الاحتلال وحماية قوات اليونيفيل من الاعتداءات الإسرائيلية ضدها مشيراً الى ضرورة اجبار على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الإحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة

